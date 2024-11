LIVE BLOG - Un drone en provenance d'Irak traverse le nord d'Israël

Israël renforce la protection de sa frontière nord pour 130 millions de shekels

Le ministère de la Défense israélien a lancé une vaste opération de sécurisation des localités proches de la frontière libanaise, dans le cadre du programme "Bouclier du Nord". Ce projet, estimé à 130 millions de shekels (environ 32 millions d'euros), comprend des travaux de protection majeurs. L'initiative prévoit le renforcement de 150 bâtiments publics et éducatifs, ainsi que l'installation de plus de 200 abris dans différentes communes de Haute Galilée et des régions adjacentes. Un accent particulier est mis sur la protection des établissements scolaires, avec la livraison imminente de six jardins d'enfants sécurisés. Point notable du programme : la construction de 261 abris individuels dans les localités situées à moins d'un kilomètre de la frontière libanaise. Ces travaux se poursuivent malgré les tensions actuelles, y compris dans les zones de combat.