Un drone lancé vers la résidence privée des Netanyahou

Un drone a été lancé ce samedi vers la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée. Le bureau du Premier ministre a déclaré que Netanyahou et son épouse n'étaient pas sur place au moment de l'impact dans la ville, et qu'il n'y a pas eu de blessés lors de cet incident.

À ce stade, on ignore où exactement l'impact a eu lieu, si la maison elle-même a été touchée, ou l'étendue des dégâts. Ce tir intervient dans une semaine où Israël a de facto réduit l'ampleur de ses frappes en profondeur sur le territoire libanais et à Beyrouth. Malgré les démentis du bureau du Premier ministre, les frappes sur Beyrouth sont devenues beaucoup plus rares en récation à la pression américaine. Mais cette tentative d'atteinte aussi significative, visant la plus haute personnalité de l'État, en plein territoire israélien pourrait changer la done.

Il est à noter qu'au moment du lancement du drone, aucune sirène n'a retenti dans la ville, mais seulement dans la région de Glilot et au nord de Tel-Aviv. Cependant, les différentes plateformes du Commandement du Front intérieur n'ont pas signalé à ce moment-là que des alertes avaient été activées dans ces zones.