Un Gazaoui appelle les manifestants aux États-Unis à cesser de "nuire à la cause palestinienne"

Dans une tribune publiée dans le magazine américain Newsweek, Hamza Howidy, un Palestinien de Gaza naturalisé américain, militant pour la paix, a vivement critiqué les manifestations pro-palestiniennes organisées sur les campus universitaires américains. Selon lui, ces rassemblements sont "antisémites" et "ne se soucient pas de défendre les Palestiniens". "Les étudiants sont dans des tentes à cause de la haine des Juifs et d'Israël", a-t-il écrit.

"En tant que Gazaoui et Palestinien, je veux que les manifestants et les organisateurs sachent que leur discours de haine nous nuit", affirme Khawidi. "Si les manifestations visaient à obtenir une paix durable et la justice, les Juifs ou les Israéliens pourraient être nos partenaires. À Gaza, nous n'acceptons pas les propos haineux ou les appels au terrorisme, et tous ces rêves stupides d'éliminer Israël sont répugnants - et ne se réaliseront jamais. Nous, Palestiniens et Israéliens, sommes là pour rester".

Khawidi, qui s'oppose ouvertement au régime du Hamas et a déjà été arrêté pour ses critiques publiques contre le groupe, a appelé les manifestants à penser également aux victimes innocentes du Hamas, tant palestiniennes qu'israéliennes. "Au lieu de cela, les étudiants soutiennent l'idéologie d'une organisation terroriste en proclamant leur opposition 'par tous les moyens nécessaires'. Les slogans 'De la mer à la rivière' glorifient en fait les brigades Al-Qassam, dont l'idéologie repose sur l'élimination de millions d'Israéliens", a-t-il accusé.

Il a ajouté que "les manifestants ne sont pas intéressés par la paix" et affirmé que "certains groupes ont bloqué des militants palestiniens pour la paix comme moi, qui suis de Gaza. Ils devraient nous inviter à nous joindre à ces manifestations et nous laisser les guider dans la bonne direction, en appelant à la libération des personnes enlevées détenues par le Hamas depuis plus de 200 jours".

Khawidi a également dénoncé l'antisémitisme et l'hypocrisie des manifestants : "Où étaient-ils quand le Hamas a pris le contrôle de Gaza et nous a massacrés ? Ou quand il nous a tenus en otage pendant plus de 17 ans ?", s'est-il interrogé. "Ils ne parlent pas du fait que le Hamas a conduit les Gazaouis au conflit, a tué des jeunes pour voler l'aide et la revendre, et que ses roquettes ratées ont coûté la vie à des centaines de personnes".