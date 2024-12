Un Israélien de 19 ans arrêté pour espionnage au profit du Hezbollah pendant la guerre

Le parquet du district Nord d'Israël a inculpé aujourd'hui Mohammed Saadi, 19 ans, pour avoir fourni des renseignements stratégiques au Hezbollah durant le conflit actuel. Cette mise en accusation fait suite à une enquête conjointe du Shin Bet et de la police israélienne, qui a révélé des contacts répétés entre le suspect et l'organisation chiite libanaise. Selon l'acte d'accusation, le jeune homme de Nazareth aurait transmis des informations sensibles concernant les points d'impact des missiles, les mouvements d'aéronefs et le positionnement des forces de Tsahal. L'enquête a également établi que, ces dernières années, Saadi avait contacté plusieurs fois le Hezbollah pour exprimer son désir d'intégrer ses rangs.

Le suspect aurait également collaboré avec Al-Manar, la chaîne de télévision affiliée au Hezbollah, en leur fournissant diverses photos et vidéos. Il a été arrêté en novembre lors d'une opération conjointe des forces de sécurité.

Les enquêteurs soulignent que cette affaire "met en lumière la persistance des activités de l'axe chiite, dirigé par l'Iran, visant à recruter des citoyens israéliens à des fins d'espionnage". Les services de sécurité israéliens indiquent prendre très au sérieux tout contact avec des organisations terroristes et mettent en garde contre "le risque que ces relations ne dégénèrent en activités d'espionnage menaçant la sécurité nationale".

Le Shin Bet et la police ont annoncé qu'ils "continueront d'agir dans le cadre de leurs prérogatives légales pour contrer ce type de menaces et traduire en justice les personnes impliquées". Le suspect est actuellement poursuivi pour "contact avec un agent étranger", un chef d'accusation particulièrement grave dans le contexte sécuritaire actuel.