Un Israélien expulsé du Liban vers les États-Unis après son arrestation à Beyrouth

Yehoshua Tartakovsky, citoyen israélien arrêté à Beyrouth, a été expulsé du Liban ce jeudi et transféré aux États-Unis.

Selon le journal libanais Al-Akhbar, Tartakovsky était entré dans le pays avec une équipe de journalistes, utilisant un passeport britannique. Lors d'un contrôle, les autorités ont découvert qu'il possédait également un passeport israélien à son nom, indiquant qu'il était né aux États-Unis en 1982.

Il est illégal pour les Israéliens d'entrer au Liban selon les lois israéliennes et libanaises

En réponse à cet incident, un responsable israélien a déclaré : "Cette affaire est connue des autorités compétentes qui la traitent avec sérieux. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que des citoyens israéliens pénètrent sur le territoire de pays ennemis, bien que cela soit interdit par la loi et constitue un danger évident pour leur sécurité."

Tartakovsky aurait été détenu à Dahiyeh, le fief du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Là-bas, son comportement a éveillé les soupçons, selon Al-Akhbar, et il a été emmené pour interrogatoire, au cours duquel un passeport israélien a été découvert en sa possession. Il est illégal pour les Israéliens d'entrer au Liban selon les lois israéliennes et libanaises.

Selon des publications sur les réseaux sociaux, Tartakovsky, diplômé de l'Université Brown et de la London School of Economics, s'était déjà rendu à Beyrouth auparavant. Ses amis le décrivent comme un globe-trotter aux opinions politiques difficiles à cerner et changeantes. "Un jour il était d'extrême droite, le lendemain d'extrême gauche," a confié un ami au site d'information Ynet. "Aucun de ses amis n'a été surpris quand il a été arrêté au Liban."