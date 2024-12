Un officier israélien grièvement dans le nord de Gaza

L'armée israélienne a annoncé ce lundi matin qu'un officier du bataillon Tzabar de la brigade Givati a été grièvement blessé lors d'affrontements dans le nord de la bande de Gaza. L'officier a été immédiatement évacué vers un hôpital pour recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée de son état.

Dans un autre incident survenu dans le même secteur, un soldat du 931e bataillon de la brigade Nahal a également été grièvement blessé au combat. Il a lui aussi été transporté d'urgence vers un centre hospitalier, selon le porte-parole de Tsahal.

Ces nouvelles victimes s'ajoutent à l'annonce dimanche soir de la mort du sergent-chef Yuval Shoham, 22 ans, originaire de Jérusalem, qui servait dans le 9e bataillon blindé de la 401e brigade "Iron Tracks". L'école Himmelfarb, où il avait étudié, lui a rendu hommage dans un communiqué : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la chute d'un ancien élève, Yuval Shoham, que Dieu venge son sang. Il était diplômé de notre 101e promotion et est tombé aujourd'hui au combat dans la bande de Gaza." "Yuval est le fils de nos amis Oshrat et du professeur Efi, qui a enseigné à Himmelfarb. Il est le frère de Shaked, élève de septième année dans notre établissement, ainsi que de Shachar, Adi et Be'eri, également anciens élèves", précise le communiqué de l'école.

Ces incidents surviennent alors que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations dans le nord de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a également fait état de l'élimination de 14 terroristes du Hamas au cours des dernières heures, dont certains auraient participé aux attaques du 7 octobre. Par ailleurs, l'armée israélienne a mené un raid sur un hôpital de Jabaliya, dont les détails ont été communiqués par les autorités militaires.