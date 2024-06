Un chef du Jihad islamique tué et cinq blessés dans une frappe de drone israélienne présumée à Tulkarem

Une frappe de drone israélien dimanche a tué un Palestinien et en a blessé cinq dans le camp de Nur Shams dans la ville de Tulkarem au nord de la Cisjordanie, selon le ministère de la Santé de l'Autorité Palestinienne. Les médias palestiniens ont identifié l'homme éliminé comme étant Saeed Jaber, un membre d'un groupe armé et parent de Muhammad Jaber, connu sous le nom d'Abu Shuja'a, le commandant de l'aile locale du Jihad islamique palestinien à Tulkarem.

Parmi les cinq blessés, deux sont dans un état grave, a déclaré le ministère de la Santé de l'AP. L'armée israélienne n'a pas commenté.

Un responsable du Hamas a exhorté tous les Palestiniens à attaquer les Israéliens à travers la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, Tsahal a effectué environ 53 frappes aériennes en Cisjordanie, utilisant des drones, des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse et arrêté environ 4 200 Palestiniens recherchés à travers la Cisjordanie, dont plus de 1 750 affiliés au Hamas. Selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, plus de 540 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués pendant cette période.