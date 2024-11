Un responsable du Hamas se dit prêt à un accord à Gaza après le cessez-le-feu au Liban

Un haut responsable du Hamas a déclaré ce mercredi à l'AFP que l'organisation est prête à conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza, suite à l'accord signé entre Israël et le Hezbollah. "L’annonce du cessez-le-feu au Liban est une victoire et une réussite majeure pour la résistance", a déclaré ce membre du bureau politique du Hamas à l’AFP. Cette annonce intervient alors qu'une délégation sécuritaire égyptienne est attendue en Israël aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a établi un lien entre le cessez-le-feu au Liban et un potentiel arrangement avec le Hamas. "Le cessez-le-feu à la frontière nord rapproche toute la région d'un nouvel agenda, où les Palestiniens auront leur propre État et pourront réaliser leurs aspirations sans menacer Israël", a-t-il déclaré.

Concernant Gaza, Biden a ajouté : "Le Hamas a maintenant le choix - seule la libération des otages, y compris les citoyens américains, permettra de mettre fin aux combats et d'apporter un soulagement humanitaire. Dans les jours à venir, nous essaierons avec la Turquie, l'Égypte, le Qatar, Israël et l'Égypte de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages."

Selon le journal Al-Arabi Al-Jadid, Israël a proposé un plan maintenant 50 kilomètres à l'intérieur de Gaza sous contrôle israélien comme zones démilitarisées ou zones tampons. Cependant, le Hamas et les autres factions insistent sur un retrait israélien complet de Gaza et un cessez-le-feu total.

Une source palestinienne impliquée dans les négociations a contesté l'affirmation israélienne selon laquelle le Hamas cherche un accord sans engagement pour un arrêt de la guerre. Une autre source estime que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pourrait affaiblir la position du Hamas et le forcer à assouplir ses conditions pour un accord.