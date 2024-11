Un soldat d'élite israélien succombe à ses blessures du 7 octobre, portant à 805 le bilan de Tsahal

Le sergent Yona Betsalel Brieff, 23 ans, de Modiin-Maccabim-Reout, est décédé mardi de ses blessures à l'hôpital Tel Hashomer, où il était hospitalisé depuis plus d'un an. Ce secouriste de combat de l'unité d'élite Duvdevan avait été grièvement blessé lors des combats à Kfar Aza le 7 octobre. Brieff avait reçu une rafale de 13 balles tirées par des terroristes, entraînant l'amputation de ses jambes. Bien que conscient et ayant pu recevoir la visite de sa famille et de ses amis depuis sa blessure, son état s'est rapidement détérioré ces derniers jours en raison d'une maladie, jusqu'à son décès ce matin.

Par ailleurs, un sous-officier de réserve du bataillon 8163 du génie de combat a été grièvement blessé aujourd'hui lors d'affrontements dans le centre de la bande de Gaza. Dans un incident distinct, une soldate de Tsahal a été grièvement blessée suite à la chute d'un drone lancé depuis le Liban dans la région du Mont Hermon. Les deux blessés ont été évacués vers des hôpitaux et leurs familles ont été informées.

Le bilan des soldats de Tsahal tombés depuis le début de la guerre s'élève désormais à 805. Jeudi dernier, le sergent Ron Epstein, 19 ans, de Nesher, combattant du bataillon Tzabar de la brigade Givati, est tombé au combat dans le nord de Gaza.

La veille, le sergent Gur Kahati, 20 ans, du kibboutz Nir Banim, combattant du 13e bataillon de la brigade Golani, et le chercheur Zeev (Jabo) Hanoch Ehrlich, 71 ans, d'Ofra, sont tombés lors d'un accrochage au Sud-Liban. Ehrlich, bien que civil, portait un uniforme et était armé. Il a été reconnu comme soldat tombé au combat par décision du chef du personnel, malgré l'absence d'autorisation requise pour sa présence sur zone.