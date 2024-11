Un soldat israélien de réserve tué par un sniper à Gaza avait prédit son sort

Le sergent de réserve Idan Keinan, 21 ans, a été tué samedi par un tireur d'élite du Hamas dans la périphérie de Jabalia, près de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Ce combattant de la brigade Kfir, originaire de Ramat Gan, était le 796e soldat israélien à perdre la vie depuis le début du conflit. Dans un message poignant adressé à sa grand-mère quelques mois avant sa mort, le jeune homme avait témoigné de sa détermination : "Je sais exactement ce que je fais et où je me trouve. Je connais les risques et ce qui peut arriver, et je l'accepte pleinement". Il ajoutait : "C'est la voie que j'ai choisie et celle que je crois que chaque homme de notre pays devrait choisir".

Le 7 octobre dernier, lors de l'attaque du Hamas, Keinan avait posté sur Instagram : "Personne ici ne dormira tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité. Je vous le promets. Habitants du centre et du sud, prenez soin de vous. Nous n'avons pas d'autre pays".

Sa mère, Adi Keinan, a annoncé son décès sur Facebook : "C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer le meurtre de mon fils par un terroriste dans le nord de Gaza". Sa sœur Linoy a rendu hommage à "l'homme au plus grand cœur du monde", ajoutant : "Je n'arrive pas à croire que tu m'as quittée comme ça. Mon frère héros, comment ont-ils pu te prendre ainsi ?"

Dans sa dernière lettre à sa grand-mère, le jeune soldat écrivait avec conviction : "Si le Père céleste a décidé que quelqu'un doit mourir pour notre peuple, c'est le plus grand honneur qui soit au monde. Sache que je vous aimerai toujours plus que tout et que nous ne serons jamais séparés".