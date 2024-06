Un soldat tué et plusieurs autres blessés lors d'une opération antiterroriste en Judée-Samarie

Le capitaine Alon Scagio, commandant d'une équipe de tireurs d'élite de la patrouille de Haruv, a été tué lors d'une opération terroriste à Jénine dans la nuit de mercredi à jeudi. L'officier, âgé de 22 ans et qui résidait à Hadera, a trouvé la mort lorsqu'un engin explosif a touché le véhicule dans lequel il se trouvait. Six autres soldats ont été modérément blessés et dix autres plus légèrement.

Tsahal

Une enquête préliminaire sur l'incident révèle que les charges avaient été enfouies à plus d'un mètre sous terre. Il semble à ce stade qu’il ne s’agisse pas d’un explosif standard. Après la première explosion dans laquelle plusieurs soldats ont été blessés, une seconde a eu lieu qui a cette fois touché un autre groupe de soldats venus porter secours aux victimes.

Plusieurs terroristes affiliés au Hamas ont été arrêtés au cours de l'opération.