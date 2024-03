Un terroriste du Jihad islamique admet avoir violé une Israélienne lors de l'attaque du 7 octobre

L'armée israélienne a révélé mercredi des éléments accablants issus de l'interrogatoire d'un terroriste de la Force navale du Jihad islamique palestinien, capturé début mars par l'unité 504 du renseignement militaire dans la région de Khan Younès.

Lors de son interrogatoire, le dénommé Manar Mahmoud Muhammad Qassem a avoué en détails le viol d'une Israélienne et le meurtre de civils lors de l'attaque terroriste massive perpétrée le 7 octobre dernier par le Hamas et le Jihad islamique. Selon ses propres mots, "le diable a pris le contrôle" de lui lorsqu'il a agressé sexuellement sa victime.

Ces aveux apportent une preuve supplémentaire de la sauvagerie des exactions commises ce jour-là par les organisations terroristes, mêlant meurtres et violences sexuelles contre des civils israéliens. L'armée a choisi de divulguer ces éléments dans l'espoir de "faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent plus témoigner".

L'attaque du 7 octobre, sans précédent par son ampleur, avait fait plus de 1200 morts en Israël, pour la plupart des civils, et 253 otages. Près de six mois plus tard, la guerre déclenchée par le Hamas se poursuit.