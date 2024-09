Une turco-américaine tuée lors d'une manifestation anti-israélienne en Judée-Samarie

Une citoyenne américaine est décédée de ses blessures vendredi après avoir été touchée à la tête par des tirs de soldats israéliens près de Jénine, selon un rapport de l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, d'origine turque, aurait participé à une manifestation contre l'expansion des implantations juives dans la ville de Beita, près de Naplouse.

La jeune femme a été transportée d'urgence dans un hôpital de Naplouse avec une blessure par balle à la tête et a été déclarée morte par la suite, selon l'AFP. Tsahal de son côté a affirmé avoir "réagi en tirant sur un agitateur central qui jetait des pierres sur les forces, représentant une menace pour nos troupes". Et d'ajouter que "les détails de l'incident et les circonstances de sa blessure sont en cours d'investigation".

D'après les rapports des médias palestiniens, la jeune femme de 26 ans était impliquée dans une campagne visant à protéger les agriculteurs "contre la violence des colons israéliens".

"Nous sommes au courant du décès tragique d'une citoyenne américaine, Aysenur Eygi, aujourd'hui en Cisjordanie. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous recueillons de toute urgence plus d'informations sur les circonstances de sa mort, et nous aurons plus à dire à mesure que nous en apprendrons davantage. Nous n'avons pas de priorité plus élevée que la sécurité et la protection des citoyens américains", a tweeté l'ambassadeur américain Jack Lew.

"Nous condamnons ce meurtre commis par le gouvernement Netanyahou", déclare le ministre turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "Israël tente d'intimider tous ceux qui viennent en aide au peuple palestinien et qui luttent pacifiquement contre le génocide. Cette politique de violence ne fonctionnera pas", ajoute le communiqué, accusant Israël de "crimes contre l'humanité".