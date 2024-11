Une délégation égyptienne attendue à Tel Aviv pour présenter un nouveau plan de cessez-le-feu à Gaza

Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, une délégation égyptienne doit arriver aujourd'hui à Tel Aviv pour présenter une "vision intégrée" de cessez-le-feu temporaire à Gaza. Les sources égyptiennes citées par le journal estiment que cette visite témoigne d'un certain optimisme quant à la conclusion d'un accord proche, notamment grâce au soutien américain reçu en coordination avec le Qatar et la Turquie. D'après le rapport, le plan égyptien comprend plusieurs points clés, dont le principal prévoit un cessez-le-feu d'un à deux mois, accompagné d'une libération progressive des otages israéliens, en privilégiant les personnes âgées et les malades chroniques. La proposition suggère également d'accorder au Hamas un délai de quelques jours après le début du cessez-le-feu pour fournir une liste détaillée des otages vivants, afin de négocier leur échange avec les Américains.

Les autres clauses de l'accord incluent la réouverture accélérée du passage de Rafah, sous le contrôle de l'Autorité palestinienne et une supervision européenne. Israël conserverait le droit de refuser l'entrée à certaines personnes dont les noms lui seraient communiqués. En contrepartie, l'Égypte garantirait que le Hamas ne contrôlerait pas le passage de son côté dans un avenir proche.

La proposition prévoit également l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza et la facilitation des opérations des organisations d'aide externes. Selon l'offre, Israël pourrait maintenir ses positions militaires sans mener d'opérations et éviterait les confrontations.

Selon Al-Akhbar, cette proposition a été discutée lors de la visite du Premier ministre qatari au Caire avec le président égyptien Al-Sissi, ainsi qu'avec des responsables jordaniens et américains. Les sources égyptiennes soulignent que ce plan présente de légères différences avec l'accord conclu au Liban, notamment concernant le caractère "temporaire" du cessez-le-feu jusqu'à la finalisation des détails "de l'après-guerre".