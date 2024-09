Une photo des enfants de Sinwar célébrant l'attaque du 11 septembre à New York trouvée à Gaza

Israël a trouvé à Gaza une photo des enfants de Sinwar célébrant l'attaque du 11 septembre 2001 à New York. Yoav Gallant l'a annoncé le 11 septembre exactement, il y a deux jours : "Une image vaut mille mots. Cette image a été trouvée dans un tunnel où les frères Sinwar se cachaient comme des rats. Le 11 septembre, nous nous souvenons de l'attaque horrible contre notre allié le plus proche, les États-Unis. Et nous nous rappelons que notre combat contre le terrorisme, contre le Hamas, est le combat du monde libre".

https://x.com/i/web/status/1833914229117657201 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .