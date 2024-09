Washington critique les déclarations de Netanyahou et promet des mesures "inédites" sur l'axe Philadelphie

Un haut responsable américain a exprimé des critiques à l'égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'interrogeant sur la nécessité de "faire une déclaration chaque jour" concernant les négociations en cours. Cette remarque intervient alors que les États-Unis s'apprêtent à présenter une nouvelle proposition de médiation pour un accord entre Israël et le Hamas. Le responsable américain a souligné que "l'exécution des otages a ajouté une dimension d'urgence aux négociations". Il a ajouté : "Il y a moins de noms sur la liste, mais il reste un nombre significatif de vies, et c'est peut-être le seul moyen de les sauver."

Concernant l'axe de Philadelphie, point de discorde majeur, le responsable a déclaré : "Nous sommes confiants quant aux dispositions de sécurité sur l'axe de Philadelphie. Nous pensons pouvoir garantir la sécurité d'Israël avec des mesures sans précédent."

Le Hamas a rejeté l'intention de Washington de présenter une nouvelle proposition, affirmant : "Nous n'avons pas besoin de nouvelles propositions maintenant. Il faut faire pression sur Netanyahou et son gouvernement pour qu'ils respectent ce qui a été convenu."

Le responsable américain a précisé que 90% des détails de l'accord ont été convenus : "L'accord comprend 18 articles au total, et il y a un accord sur 14 d'entre eux."

Il a également détaillé les trois phases de l'accord proposé. La première phase inclurait un cessez-le-feu temporaire, la libération de dizaines d'otages âgés et malades, et une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza : "Dans cet accord, 600 camions d'aide entreront par jour, dont 50 camions de carburant."

La deuxième phase, plus complexe, impliquerait un cessez-le-feu complet et l'échange de tous les otages restants contre de nombreux prisonniers supplémentaires. La troisième phase concernerait la reconstruction à long terme de Gaza et le retour des corps des otages.

Le responsable a conclu en soulignant la complexité des négociations : "La semaine dernière, la plupart des discussions à Doha ont porté sur la question de la libération des prisonniers : des centaines - 800, y compris des prisonniers importants condamnés à perpétuité - seront libérés."