Yahya Sinwar, "un psychopathe messianique qui se planque dix pieds sous terre", selon la chargée d'affaires au Proche-Orient de Washington

Pour qu'un accord de trêve aboutisse, il faut que le Hamas y mette du sien, a déclaré Antony Blinken en conférence de presse à Washington, mardi. "Le Hamas a posé dernièrement de nouvelles conditions et exigences, dont certaines qui n'existaient même pas dans l'accord qu'il avait précédemment accepté. Nous tentons donc en ce moment de trouver des compromis, et de réduire l'écart par rapport à la proposition mise sur la table par les Etats-Unis et Israël", a expliqué le secrétaire d'Etat américain, de retour d'une énième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre.

Washington semble pouvoir compter sur le Qatar pour faire pression sur le Hamas et l'inciter à revoir ses exigences à la baisse, même si la sous-secrétaire d'Etat pour le Proche-Orient a fait part de son scepticisme face à l'entêtement du chef du Hamas à Gaza "Le problème est Yahya Sinwar, un psychopathe messianique qui se planque dix pieds sous terre", a affirmé Barbara Leaf, interrogée par une sous-commission du Sénat.

Selon des sources proches des négociations, les principaux points d'achoppement des pourparlers demeurent les mêmes : le Hamas exige un arrêt total des combats et le retrait des troupes de Tsahal dès la première phase d'un accord, tandis qu'Israël n'est disposé à ces manœuvres qu'après la libération de tous les otages, et pour une durée provisoire.