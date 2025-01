LIVEBLOG : Tsahal confirme avoir mené des frappes au Yémen via ses avions de combat et sa marine militaire

Israël frappe des cibles houthies au Yémen

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que des avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont récemment mené des frappes, guidées par les services de renseignement et la marine, contre des cibles terroristes du régime houthi sur la côte ouest du Yémen et dans l'arrière-pays. Cette opération intervient en réponse aux attaques répétées du régime houthi contre l'État d'Israël, ses citoyens et ses infrastructures civiles, notamment le lancement de drones et de missiles sol-sol vers le territoire israélien. "L'État d'Israël a le droit et le devoir de se défendre", précise le communiqué. Parmi les cibles touchées figurent des infrastructures de la centrale électrique "Hizaz", une installation électrique majeure utilisée par le régime houthi pour ses opérations militaires. Les forces israéliennes ont également frappé des infrastructures dans les ports de 'Ras Issa' et 'Hodeida' sur la côte ouest du Yémen. Ces frappes mettent en évidence l'utilisation militaire d'infrastructures civiles par le régime houthi à des fins terroristes. Le communiqué souligne que le régime houthi constitue une branche principale de l'axe terroriste iranien, contribuant à la déstabilisation de l'ordre régional et perturbant la liberté de navigation mondiale. "Le régime houthi opère comme une organisation terroriste autonome, s'appuyant sur la coopération et le financement iraniens pour nuire à l'État d'Israël et à ses citoyens", indique Tsahal, qui affirme poursuivre ses opérations avec force contre toute menace visant les citoyens israéliens, quelle que soit la distance.