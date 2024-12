Yémen : les États-Unis frappent le "bunker" des Houthis à Sanaa, Israël envisage une riposte majeure

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a détruit cette nuit le "bunker" des Houthis à Sanaa. Le bâtiment visé servait de centre de commandement et de contrôle pour les rebelles qui contrôlent le Yémen. Les résultats de la frappe restent à confirmer, tandis que la présence éventuelle d'un haut responsable houthi sur place est en cours de vérification. Le "bunker" de Sanaa coordonnait les activités terroristes du groupe, notamment les attaques contre les navires et embarcations dans le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden. "Cela fait partie de l'engagement du CENTCOM à protéger les États-Unis, la coalition internationale et les navires de guerre", indique le communiqué du commandement américain.

L'armée de l'air américaine cible depuis plusieurs mois les lanceurs, sites de lancement et missiles au Yémen. La destruction de ce centre de commandement du groupe terroriste chiite soutenu par l'Iran pourrait signaler un changement dans l'approche de l'administration américaine face aux attaques contre ses navires.

Parallèlement, après le tir d'un missile balistique hier et une série de lancements au cours du dernier mois, Tsahal se prépare à une possible intervention au Yémen. Après les frappes significatives sur le port de Hodeida fin juillet, les responsables israéliens reconnaissent qu'une nouvelle frappe ne serait pas décisive mais servirait à "infliger des dommages et signaler aux Houthis qu'ils ont franchi la ligne rouge".

Les énormes frappes sur l'artère économique principale des Houthis à Hodeida, dont les effets ont été ressentis dans tout le Moyen-Orient, n'ont pas conduit le groupe terroriste à cesser complètement ses activités contre Israël. À Jérusalem, on comprend que la situation n'est pas près de se terminer. L'armée dispose de plans pour une opération d'envergure et Tsahal possède les capacités nécessaires si le niveau politique en donne l'ordre.