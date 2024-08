Yoav Gallant plaide pour le retrait de Tsahal du corridor de Philadelphie et la conclusion d'un accord rapide

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a récemment présenté au cabinet de sécurité un document crucial, plaidant en faveur d'un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages. Ce document, qui représente la position de l'establishment sécuritaire israélien, met en lumière les conséquences potentiellement désastreuses pour Israël si un tel accord n'était pas conclu.

Selon les informations rapportées par la chaîne 12, le document de Gallant décrit Israël comme se trouvant à un "carrefour stratégique". Il souligne que l'acceptation et la finalisation d'un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages ne permettraient pas seulement le retour des otages, mais ouvriraient également la voie à un arrangement diplomatique pour apaiser les tensions avec le Hezbollah à la frontière nord et prévenir une guerre régionale. De plus, cela pourrait augmenter les chances que l'Iran renonce à ses plans de vengeance pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran le mois dernier.

En revanche, Gallant met en garde contre les risques encourus si Israël ne parvient pas à conclure un accord. Dans ce scénario, non seulement les otages resteraient en captivité, mais le pays ferait face à un danger imminent de "détérioration vers une guerre sur plusieurs fronts".

Pendant ce temps, les négociations se poursuivent. Une équipe de négociation israélienne était présente au Qatar jeudi, et a réalisé des progrès sur diverses clauses de l'accord. Mais les avancées n'ont pas porté sur les demandes controversées du Premier ministre Netanyahou, notamment la présence israélienne continue dans le couloir de Philadelphie, et le mécanisme pour empêcher le retour des hommes armés du Hamas dans le nord de Gaza.

Alors que les responsables américains affirment se rapprocher d'un accord, le Hamas accuse les États-Unis d'adopter des exigences inacceptables d'Israël. Les responsables égyptiens, qui jouent un rôle clé de médiateur, ont également exprimé leur scepticisme quant à l'aboutissement rapide des négociations.