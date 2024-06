Yoav Gallant s'envole pour Washington avec l'intention de discuter de la prochaine phase des combats à Gaza

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est envolé samedi soir pour une visite officielle à Washington à l'invitation du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Au cours de sa visite, le ministre israélien devrait rencontrer son homologue au Pentagone, ainsi que le secrétaire d'État Antony Blinken et d'autres hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, du département d'État et du Congrès.

Ce déplacement de Yoav Gallant a pour objectif majeur de discuter de la poursuite des actions nécessaires pour atteindre les objectifs de la guerre contre le Hamas, des efforts politiques pour le retour des personnes enlevées, des mesures nécessaires pour renforcer la stabilité régionale et de la coopération bilatérale en matière d'armement, afin de préserver l'avantage militaire d'Israël au Moyen-Orient.

Juste avant d'embarquer, le ministre de la Défense a déclaré : "Les États-Unis sont notre allié le plus important et les liens bilatéraux sont cruciaux, aujourd'hui sans doute plus que jamais. Au cours de mes entretiens, je discuterai du front de Gaza et de celui du Liban, en soulignant qu'Israël est prêt à toute action qui pourrait être nécessaire. Le passage à la Phase III dans la bande de Gaza est d'une grande importance. Je discuterai avec de hauts responsables de l'administration américaine de cette transition, de la manière dont elle peut également permettre d'autres choses, et je sais que nous parviendrons à une coopération étroite entre Israël et les États-Unis sur cette question également."

Cette visite de Yoav Gallant s'inscrit dans un contexte de tensions entre les deux pays, alors que Benjamin Netanyahou reproche à l'administration américaine des tergiversations quant à la fourniture d'armes à Israël.