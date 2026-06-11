Un nouvel hôtel va être construit à l’aéroport Ben-Gourion

L’Autorité nationale des licences, rattachée à l’Administration israélienne de la planification, a approuvé jeudi le permis de construire du futur établissement, promu par l’Autorité aéroportuaire d’Israël.

Le projet s’inscrit dans le plan de développement global de l’aéroport Ben-Gourion, principale porte d’entrée internationale d’Israël. Il vise à rapprocher l’aéroport des standards des grands hubs internationaux.

Le futur hôtel sera situé à proximité immédiate du terminal 3, au-dessus du centre de contrôle des bagages de l’aéroport, sur le côté est du terminal. Sa surface construite atteindra environ 31 500 mètres carrés.

Les travaux devraient débuter après l’achèvement de la structure située en dessous du bâtiment, actuellement prévu pour 2028.

Selon les responsables du projet, la conception vise à optimiser l’utilisation du foncier disponible tout en s’intégrant à l’environnement opérationnel de l’aéroport. La majeure partie du centre de contrôle des bagages sera construite sous terre, avec un seul niveau visible en surface. L’hôtel de huit étages sera ensuite édifié au-dessus.

L’approbation du permis intervient après un examen professionnel ayant conclu que le projet répondait à la fois aux besoins opérationnels de l’aéroport et aux exigences touristiques.

Le permis reste toutefois soumis à plusieurs conditions, notamment des validations en matière de sécurité incendie, de protection civile, de construction écologique, ainsi que des autorisations de l’Autorité de l’aviation civile et du ministère de la Défense

Shira Brand, vice-présidente du siège national de la planification, a déclaré que l’aéroport Ben-Gourion constituait « la principale porte d’entrée d’Israël vers le monde » et que le développement du trafic aérien nécessitait une amélioration des services aux passagers.

Elle a ajouté que ce nouvel hôtel faisait partie d’une vision plus large visant à développer des infrastructures aériennes modernes, combinant besoins opérationnels, qualité de service et utilisation efficace du territoire.

Ron Rekach, directeur de l’Autorité nationale des licences, a salué une étape importante dans l’amélioration de l’expérience des voyageurs à l’aéroport Ben-Gourion, tout en soulignant le respect des principes de sécurité aérienne et d’efficacité de la planification.