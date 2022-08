Israël: grève des travailleurs palestiniens pour protester contre les nouvelles conditions de versement des salaires

Les travailleurs menaces d'une grève illimitée si la mesure n'est pas annulée

Des dizaines de milliers de Palestiniens employés en Israël ont organisé dimanche une grève d'une journée pour protester contre la décision de verser leurs salaires sur des comptes bancaires plutôt qu'en espèces.

Le nouveau mode de paiement a été convenu entre les autorités palestiniennes et israéliennes, à la recherche d'un moyen plus efficace et plus sûr de payer les salaires. Les travailleurs craignent cependant que des frais cachés et de nouvelles taxes ne réduisent leurs revenus.

Environ 200.000 Palestiniens se rendent chaque jour en Israël ou dans les implantations juives pour y travailler, gagnant en moyenne plus de deux fois plus que ceux employés dans les Territoires palestiniens.

Transférer les salaires sur des comptes bancaires vise à créer une nouvelle source de revenus pour l'Autorité palestinienne (AP) en difficulté financière, tout en apportant une manne en frais de service pour les banques palestiniennes.

Le ministre palestinien du Travail, Nasri Abu Jeish, à cherché à apaiser le mécontentement général, déclarant que ce nouvel arrangement visait à protéger les droits des travailleurs et qu'il n'était pas prévu d'imposer de nouvelles taxes.

Les grévistes se plaignent toutefois que le syndicat des travailleurs n'ait pas été consulté à propos de la nouvelle mesure, et affirment qu'ils ont été mis au pied du mur: soit ils acceptent le transfert de leur salaire sur un compte, soit ils perdent leur contrat de travail.

Les travailleurs expliquent que leur mécontentement provient également d'une crise de confiance envers le secteur bancaire et les institutions palestiniennes en général.

Les représentants des travailleurs ont affirmé que si cette décision des autorités n'était pas annulée, ils intensifieraient leur protestation et pourraient même déclencher une grève illimitée.