Israël: Naftali Bennett en pourparlers avec des entreprises high-tech pour rejoindre leurs rangs

Le Premier ministre israélien par alternance et détenteur du portefeuille iranien, Naftali Bennett, est actuellement en pourparlers avec diverses entreprises notamment de haute technologie pour rejoindre leurs rangs après les prochaines législatives du 1er novembre, a rapporté dimanche Channel 12.

Ainsi, le 16 août dernier, l'ancien chef du gouvernement a rendu visite à la compagnie Talon Cyber Security, qui propose une solution permettant un accès sécurisé aux applications et aux données d'entreprise à partir de n'importe quel système d'exploitation.

Début août, la société avait annoncé une levée de fonds de 100 millions de dollars, malgré le ralentissement économique qui frappe ce secteur ces derniers mois.

"Bennett va de temps en temps à la rencontre des entreprises de haute technologie et d'autres aussi", a confirmé son bureau, selon la chaîne. "Rien n'a toutefois été convenu", a-t-il été précisé.

M. Bennett a plusieurs années d'expérience dans le domaine de la haute technologie, acquises avant son entrée en politique et qui lui ont déjà rapporté plus de 15 millions de dollars, selon une étude menée par le magazine Forbes Israel.

En 2005, six ans après avoir fondé la société de sécurité informatique Cyota avec le Dr Michal Tzur, Ben Anush et Lior Golan, M. Bennett et ses partenaires l'ont vendue à la société américaine RSA pour 145 millions de dollars, lui rapportant environ 5 millions de dollars.

En 2009, il a été nommé PDG de Soloto, par les entrepreneurs Yishai Green et Tomer Dvir qui ont développé un service d'assistance à distance pour les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.

Naftali Bennett a également investi dès 2010 dans la société Wisestamp, une start-up qui fournit des solutions aux propriétaires de petites entreprises.

Il y a environ un an, peu de temps avant d'être nommé au poste de Premier ministre, il a réalisé un bénéfice d'au moins 5 millions de dollars grâce à une offre publique de la société Pioneer dans laquelle il avait investi 14 ans plus tôt.