Israël : manifestation à Bnei Brak contre le sexisme et la "coercition religieuse"

Des centaines de femmes laïques manifestent ce jeudi soir dans le centre de la ville ultraorthodoxe de Bnei Brak près de Tel-Aviv, afin de protester contre le sexisme et la "la coercition religieuse" alimentés selon elle par les partis au pouvoir. Cette initiative fait suite à plusieurs cas médiatisés de discrimination, notamment celui de femmes forcées par un chauffeur de bus de s'asseoir à l'arrière avec des couvertures pour se couvrir. Face à elles, des contre-manifestants battent également le pavé en brandissant des pancartes disant notamment "Le monde n'est rien sans la Torah". Selon les organisateurs de la manifestation, une pierre aurait par ailleurs été lancée en direction du podium où ont lieu les discours, touchant la zone technique.

La police, qui n'autorise généralement pas les manifestations dans la ville en raison des frictions qui pourraient en résulter, a cette fois donné son approbation et annoncé que plusieurs axes de la ville seraient bloqués jusqu'à 23 heures.

Selon l'annonce des organisateurs de la manifestation, cette "Marche des femmes" est dirigée contre "la tentative du gouvernement dirigé par les ultraorthodoxes et sous les auspices du coup d'État, de changer la nature libérale d'Israël en rendant le pays plus religieux, discriminatoire et inégalitaire".

"Nous nous sommes réveillés. Nous venons à Bnei Brak la tête haute, pour marcher, protester et élever la voix contre les discriminations qui durent depuis 75 ans et que le gouvernement encourage au lieu de les corriger. C'est un combat pour l'égalité et pour la libération d'Israël de la dangereuse coercition religieuse", ont-ils ajouté.