Israël : le genou d'un soldat blessé à Gaza reconstruit grâce à une imprimante 3D… et un os

L'histoire des combats et des blessures de Shilo à Gaza n'a rien d'ordinaire… Elle débute au moment où il reçoit une balle dans la jambe et où son genou se brise, se poursuit par le moment terrible où il se retrouve immobilisé au sol entouré de terroristes, et se termine à l'hôpital Hadassah à Jérusalem où il subit une opération incroyablement innovante grâce à une imprimante en 3D et un os prélevé sur son bassin pour compléter l'os brisé : "J'ai de la chance d'être venu ici, entre les mains d'une équipe professionnelle qui comprend la restauration et la reconstruction osseuse", a salué Shiloh.

Synergy3DMed

Shilo Segev, 21 ans, est soldat de la brigade Givati. Après deux semaines de combats dans le sud d'Israël, Shiloh et son unité rentrent dans Gaza : "Nous avons atteint les touts premiers le quartier de Jabaliya. Les combats y étaient plus difficiles en raison de la présence d'une importante population civile, mêlée aux terroristes." Là, le jeune homme et son unité tombent dans une embuscade. Dans une maison vide, les soldats sentent que quelque chose ne va pas : "J'ai demandé au commandant l'autorisation de tirer, parce que la mission devait être secrète... Quelques secondes plus tard, ils ripostent". L'équipe se met à l'abri et atteint une ruelle étroite à l'extérieur du bâtiment alors que les tirs fusent sur eux: "Mon arme a pris une balle et je ne pouvais plus l'utiliser. À ce moment-là, j'en ai reçu une autre dans la jambe et je suis tombé au sol". Shilo, seul dans la ruelle, rampe sous les tirs pendants que ses amis le couvrent et il s'en sort.

"Shilo est arrivé chez nous avec une fracture très complexe du genou droit due à l'énergie pénétrante de la balle qui a brisé les os. Compte tenu de l'écrasement des os, c'était un véritable défi", raconte le professeur Yoram Weil, directeur de l'unité de traumatologie orthopédique de Hadassah Ein Kerem, qui a opéré Shilo. A l'aide d'une imprimante 3D de la société israélienne Stratasys, les médecins de Hadassah construisent un modèle qui leur permet, pendant l'opération, de voir ce qu'il manque dans le genou de Shiloh et de reconstruire les os de la meilleure façon possible.

"L'opération a été réalisée avec précision et succès", explique le professeur Weil." Après avoir assemblé le modèle dans le laboratoire 3D de Hadassah, dirigé par Synergy3Dmed, nous avons constaté qu'il manquait le haut du fémur et, à l'aide d'un modèle tridimensionnel que nous avons construit, nous avons créé un os de taille appropriée pour le genou de Shiloh. Une portion d'os de taille appropriée a été prélevée dans le bassin pour combler les vides afin de créer une reconstruction raisonnable de la fracture".

Le modèle nous a permis de reconstruire la fracture et d'atteindre un très haut niveau de précision". Shilo est censé subir une autre opération et, dans quelques mois, si tout se passe bien, la fracture se résorbera et il pourra se rétablir complètement.