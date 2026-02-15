La nationalité française, deuxième nationalité étrangère la plus représentée dans les rangs de Tsahal

Pour la première fois, l’armée israélienne a publié des données détaillant la possession de nationalités étrangères parmi ses militaires, révélant qu’une part importante des soldats détient au moins une citoyenneté supplémentaire.

Selon les informations publiées suite à une demande d’accès à l’information déposée en mars dernier par l’organisation à but non lucratif Hatzlacha et relayées par le site britannique Declassified, 50 632 membres des forces armées israéliennes possèdent une nationalité étrangère en plus de leur citoyenneté israélienne.

Parmi eux, 4 440 soldats possèdent deux nationalités étrangères, et 162 en possèdent trois, en plus de leur nationalité israélienne.

Les données détaillent également la répartition par pays : 12 135 soldats détiennent la nationalité américaine, 6 127 la nationalité française et 5 067 la nationalité russe. Plus de 3 000 militaires possèdent la nationalité allemande ou ukrainienne, tandis que plus de 1 000 sont également citoyens du Royaume-Uni, de Roumanie, de Pologne, d’Éthiopie ou du Canada.

La liste comprend également quelques nationalités arabes. Quatorze soldats combinent nationalité yéménite et israélienne, huit d’entre eux ayant par ailleurs d’autres nationalités. Quinze possèdent également la nationalité tunisienne, dont sept avec plusieurs nationalités étrangères. Enfin, quatre soldats sont libanais, trois syriens et un algérien, selon les données officielles.

Cette publication marque une première étape dans la transparence de l’armée israélienne concernant les liens internationaux de ses militaires, un sujet longtemps resté confidentiel.