Les familles endeuillées pressent Netanyahou d’obtenir de Trump une date butoir pour l’élimination du Hamas

À la veille de la rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, les dirigeants du Forum Gvoura, qui regroupe des centaines de familles endeuillées, ont adressé une lettre au chef du gouvernement afin d’influencer l’ordre du jour des discussions. S’ils soutiennent la fermeté d’Israël face aux menaces régionales, ils demandent que la question de Gaza et l’élimination de l’organisation terroriste Hamas occupent une place centrale aux côtés du dossier iranien.

Dans leur courrier, les représentants du Forum estiment que les violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas démontrent l’absence de toute volonté réelle de désarmement. Selon eux, les attaques récentes contre les soldats de Tsahal constituent une preuve supplémentaire que le groupe terroriste poursuit son objectif de destruction d’Israël. Ils mettent en garde contre des délais successifs et des tentatives de dialogue indirect, qu’ils considèrent comme offrant un répit dangereux à l’ennemi.

Les familles réclament ainsi que Benjamin Netanyahou coordonne avec Donald Trump une date butoir claire et définitive pour le lancement d’une opération militaire large et décisive, destinée à démanteler le régime du Hamas et ses capacités militaires, si celui-ci ne se désarme pas immédiatement de son plein gré. Elles soulignent que, si la menace iranienne reste au sommet des priorités, elle ne doit pas reléguer Gaza au second plan et permettre au Hamas de se reconstituer au milieu des ruines.

Le ton de la lettre se veut à la fois solennel et déterminé. Les signataires affirment qu’il n’y a plus lieu d’attendre et appellent Tsahal à reprendre des opérations à pleine capacité sur l’ensemble de la bande de Gaza afin d’achever la mission entamée par leurs proches tombés au combat. Ils présentent cette exigence comme un devoir moral envers les soldats tués, les habitants du sud d’Israël et les générations futures.

S’adressant directement au Premier ministre, les dirigeants du Forum rappellent que Donald Trump est perçu comme un dirigeant sensible aux démonstrations de force et de détermination. Ils attendent de Benjamin Netanyahou qu’il revienne de Washington avec des engagements stratégiques clairs permettant, selon leurs termes, à l’armée israélienne de vaincre définitivement le Hamas et d’écarter toute entité terroriste à la frontière d’Israël.