"Nous verrons Israël libre" : Khaled Mechaal commet un lapsus embarrassant en direct à la télévision

Un incident embarrassant a marqué, dimanche soir, une intervention publique de Khaled Mechaal, figure dirigeante de l’organisation terroriste Hamas, lors d’une conférence organisée par Al Jazeera au Qatar. En évoquant l’avenir qu’il souhaite pour la région, Mechaal a déclaré par erreur : "Lors du prochain forum que nous tiendrons, nous verrons Israël libre". L’intervieweur l’a immédiatement corrigé en disant "Palestine libre", correction que le chef terroriste a acceptée sans discuter. La séquence, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreux commentaires.

Au-delà de ce lapsus, Mechaal a tenu un discours virulent contre Israël, qu’il a qualifié d’"ennemi unique" du Hamas et de "menace existentielle" pour la région. Il a réaffirmé l’objectif déclaré de l’organisation terroriste : la destruction de l’État juif. Promettant une victoire future, il a présenté le combat du Hamas comme une lutte existentielle, qu’il a justifiée par ce qu’il décrit comme une occupation.

Le responsable terroriste a également rejeté avec force le plan américain pour Gaza proposé par le président Donald Trump. Selon Mechaal, toute discussion sur le désarmement du Hamas viserait à transformer la population palestinienne en victimes sans défense et à faciliter, selon ses termes, leur "élimination". Il a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative d’imposer une tutelle étrangère et a affirmé que le mouvement n’accepterait ni intervention extérieure ni nouveau mandat international.

Revenant sur le massacre terroriste du 7 octobre, Mechaal a critiqué les appels internationaux visant à faire rendre des comptes aux auteurs de cette attaque. Il a affirmé que les participants à ce qu’il qualifie de "résistance" ne doivent pas accepter d’être poursuivis ou désarmés, soutenant que la violence terroriste serait, selon lui, un "droit des peuples occupés".

Les propos tenus lors de cette conférence ont provoqué une réaction officielle d’Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné le forum d’Al Jazeera, le qualifiant de "rassemblement de jihadistes et de leurs soutiens". Pour Jérusalem, ces déclarations illustrent une nouvelle fois la nature idéologique et violente du Hamas, ainsi que son rejet de toute solution politique reconnaissant l’existence d’Israël.