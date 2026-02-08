Netanyahou attendu mercredi à Washington pour discuter de l'Iran

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit s’entretenir mercredi prochain à Washington avec le président américain Donald Trump. L’information a été confirmée samedi soir par le bureau du Premier ministre, qui précise que la rencontre portera notamment sur les négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran.

À Jérusalem, l’inquiétude est palpable face à la perspective d’un accord américano-iranien qui se concentrerait exclusivement sur le dossier nucléaire. Les autorités israéliennes redoutent qu’un tel compromis laisse de côté d’autres enjeux jugés essentiels pour la sécurité régionale.

Dans un communiqué, le bureau de Netanyahou a insisté sur la nécessité d’élargir le cadre des discussions. "Le Premier ministre estime que toute négociation doit impérativement inclure des limitations sur les missiles balistiques et mettre fin au soutien iranien à son axe régional", a-t-il été indiqué. Cette prise de position intervient alors qu’un nouveau cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran est attendu dès le début de la semaine prochaine.

En amont de son déplacement, Benjamin Netanyahou réunira dimanche le cabinet de sécurité afin de faire le point sur la situation. Le chef du gouvernement doit quitter Israël mardi. Initialement, il prévoyait de se rendre aux États-Unis dans environ deux semaines pour participer à une conférence de l’AIPAC, le puissant lobby pro-israélien. La rencontre avec le président américain a toutefois été avancée à sa demande. À ce stade, aucune précision n’a été donnée sur la durée exacte de son séjour ni sur le maintien de la visite prévue plus tard dans le mois.

Du côté iranien, la réaction n’a pas tardé. Le ministre des Affaires étrangères a rejeté toute discussion concernant le programme de missiles de son pays, affirmant qu’il s’agissait d’une question strictement défensive ne relevant d’aucune négociation avec des acteurs extérieurs. Il a également souligné qu’un arrêt total de l’enrichissement de l’uranium dépassait le cadre des pourparlers actuels. Selon lui, l’Iran reste néanmoins disposé à parvenir à un accord sur l’enrichissement, à condition que celui-ci corresponde à ses besoins, tout en garantissant que l’uranium enrichi ne quittera pas le territoire iranien.

Parallèlement à ces développements diplomatiques, deux proches collaborateurs de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se sont rendus samedi à bord du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, récemment déployé dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis, un signal supplémentaire de l’attention accrue portée par Washington à la région.