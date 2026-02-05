L’Iran annonce le déploiement d’un nouveau missile capable d’atteindre Israël en dix à douze minutes

L’Iran a annoncé le déploiement opérationnel d’un nouveau missile balistique, présenté comme l’un des plus puissants de son arsenal. Selon l’agence de presse iranienne Fars, proche du régime des mollahs, le missile baptisé Khorramshahr-4 a été installé pour la première fois dans des bases souterraines appartenant aux Gardiens de la révolution.

D’après ce média, ce déploiement marque une avancée majeure dans les capacités militaires de la Iran, qualifiée de « niveau de combat sans précédent ». Le Khorramshahr-4 serait capable d’atteindre des vitesses extrêmement élevées : environ seize fois la vitesse du son hors de l’atmosphère et huit fois la vitesse du son lors de sa phase de vol atmosphérique.

Ces performances réduiraient considérablement le temps de vol du missile. Toujours selon Fars, la durée estimée entre le lancement et l’impact pourrait être ramenée à dix à douze minutes seulement pour une cible située en Israël. Une telle capacité limiterait fortement les délais d’alerte et de réaction des systèmes de défense antimissile.

Le Khorramshahr-4 appartient à une famille de missiles balistiques iraniens à longue portée, déjà au cœur de vives inquiétudes de la communauté internationale. Les autorités iraniennes présentent régulièrement ces développements comme un moyen de dissuasion défensive, tandis que leurs adversaires y voient une escalade stratégique.

Aucune réaction officielle n’a, à ce stade, été publiée du côté israélien. Cette annonce intervient dans un contexte régional extrêmement tendu, marqué par des échanges de menaces, des affrontements indirects et une instabilité sécuritaire persistante au Moyen-Orient.