Iran–États-Unis : vers un tournant stratégique ? (analyse)

Invité de i24NEWS dans La Grande Édition ce mercredi soir, Emmanuel Navon a livré une analyse sans détour de la séquence diplomatique en cours entre Washington et Téhéran, marquée par la possible annulation des négociations et un net durcissement du ton américain.

Pour le professeur de géopolitique, la situation actuelle est avant tout la conséquence directe des provocations militaires iraniennes contre les forces américaines dans le Golfe Persique. Survols de drones, tentatives d’interception de navires : autant d’actions jugées incompatibles avec un climat de négociation. « Donald Trump a voulu montrer qu’il avait tout fait pour laisser la porte ouverte au dialogue », explique Emmanuel Navon, tout en soulignant qu’il est difficile de négocier avec un régime qui réprime violemment sa population et provoque la première puissance militaire mondiale.

Selon lui, les dirigeants iraniens ont commis une erreur tactique en cherchant à tester les lignes rouges du président américain. Là où Téhéran pensait pouvoir reproduire la stratégie des longues négociations menées entre 2000 et 2015, le contexte a profondément changé. « Il ne s’agit pas d’une question de patience, mais de rapport de force », affirme-t-il. D’un côté, une superpuissance disposant de capacités militaires écrasantes ; de l’autre, un pays économiquement affaibli et régionalement isolé, dont les soutiens internationaux, notamment la Chine et la Russie, offrent selon lui peu de garanties réelles.

Emmanuel Navon insiste également sur l’enjeu central de crédibilité pour Washington. La présence militaire américaine dans la région a un coût politique et financier élevé, et le monde observe attentivement la réponse de Donald Trump. Revenir en arrière affaiblirait la dissuasion américaine, non seulement face à l’Iran, mais aussi vis-à-vis d’autres puissances rivales.

Pour autant, l’analyste n’exclut pas totalement de nouveaux rebondissements. La diplomatie reste un outil possible, mais sous des conditions strictes. « Cette situation ne peut pas s’éterniser », prévient-il, estimant qu’un dénouement est probable dans les prochains jours. À ses yeux, l’alternative est désormais claire : soit l’Iran accepte un cadre de négociation élargi, soit les États-Unis se prépareront sérieusement à l’option militaire.