Téhéran fustige une "doctrine de domination" d’Israël

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé samedi ce qu’il qualifie de « doctrine de domination » d’Israël, l’accusant de pouvoir renforcer librement son arsenal militaire tout en exerçant des pressions sur les autres pays de la région pour qu’ils réduisent leurs capacités de défense. Ces déclarations interviennent au lendemain de la reprise de discussions entre l’Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire, à Mascate, sous médiation omanaise.

S’exprimant lors d’un forum organisé par la chaîne Al Jazeera au Qatar, Abbas Araghchi a affirmé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour un nouveau cycle de pourparlers avec Washington, tout en indiquant que les deux parties estimaient souhaitable une reprise « dans un avenir proche ». Il avait auparavant qualifié l’atmosphère des discussions de vendredi de « très positive ».

Le chef de la diplomatie iranienne a toutefois tenu à critiquer vivement la politique régionale d’Israël. Selon lui, « le projet expansionniste d’Israël exige que les pays voisins soient affaiblis — militairement, technologiquement, économiquement et socialement ». « Dans ce cadre, Israël est libre d’étendre son arsenal militaire sans limites, tandis que d’autres sont sommés de se désarmer, contraints de réduire leurs capacités défensives ou sanctionnés pour leurs progrès scientifiques », a-t-il déclaré, dénonçant un système à géométrie variable qu’il juge profondément injuste.

Les discussions irano-américaines, menées côté américain par l’émissaire spécial Steve Witkoff, ont été strictement limitées au volet nucléaire, conformément aux exigences de Téhéran. Washington souhaite, de son côté, élargir l’agenda aux missiles balistiques iraniens et au soutien de l’Iran à des groupes terroristes armés hostiles à Israël, une perspective rejetée par les autorités iraniennes.

Ces pourparlers marquent une reprise du dialogue après une période de fortes tensions. En juin 2025, des frappes israéliennes sans précédent avaient visé des responsables militaires iraniens, des scientifiques du nucléaire et des sites stratégiques, entraînant une escalade militaire de douze jours. Les États-Unis avaient ensuite participé à des frappes contre des installations nucléaires iraniennes, auxquelles Téhéran avait répondu par des tirs de missiles et de drones contre Israël et une base américaine au Qatar.

Le président américain Donald Trump a, pour sa part, salué des discussions « très bonnes » et évoqué une possible reprise des négociations « en début de semaine prochaine », dans un contexte de fortes pressions diplomatiques et militaires dans le Golfe.