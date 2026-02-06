Iran : Tsahal ne change rien aux consignes à la population et maintient sa vigilance

À l’approche du shabbat, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a adressé vendredi un message au public pour faire le point sur la situation sécuritaire et l’activité opérationnelle de l’armée au cours de la semaine écoulée. Dans un contexte de fortes tensions régionales, il a insisté sur la vigilance constante des forces israéliennes, tout en rassurant la population : aucune modification des consignes n’est en vigueur à ce stade.

Selon le porte-parole, Tsahal a poursuivi ses opérations sur l’ensemble des fronts, « aussi bien sur le plan défensif qu’offensif », avec pour objectif central le renforcement des capacités opérationnelles et la protection des citoyens israéliens.

Dans la bande de Gaza, plusieurs frappes significatives ont été menées ces derniers jours en réponse aux violations du cessez-le-feu par le Hamas. Ces opérations ont notamment conduit à l’élimination de terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre.

Effie Defrin a également souligné la poursuite des actions militaires au-delà de la « ligne jaune », présentée comme une zone tampon essentielle entre les localités israéliennes et les menaces sécuritaires émanant de Gaza. Cette présence vise, selon l’armée, à empêcher toute tentative d’infiltration ou d’attaque contre le territoire israélien.