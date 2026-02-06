LIVE BLOG | "Toute présence militaire américaine pourrait compromettre les négociations", déclare une source diplomatique iranienne
Un convoi qui transporterait des responsables américains a quitté le lieu des négociations entre l'Iran et les États-Unis à peine 1h30 après son arrivée
Nucléaire iranien : Oman confirme son rôle de médiateur entre Washington et Téhéran
Le sultanat d'Oman a confirmé avoir servi d’intermédiaire lors des discussions indirectes tenues ce matin entre les États-Unis et l’Iran, portant sur le programme nucléaire iranien et d’autres dossiers sensibles. Dans un message publié sur X, le ministère omanais des Affaires étrangères précise que le chef de la diplomatie omanaise, Badr al-Busaidi, a rencontré séparément son homologue iranien Abbas Araghchi, puis l’émissaire américain Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner, gendre du président Donald Trump. Selon Mascate, ces consultations visaient à créer les conditions propices à la reprise de négociations diplomatiques et techniques, dans un esprit de détermination commune à favoriser une sécurité et une stabilité durables.
"Toute présence militaire américaine pourrait compromettre les négociations", déclare une source diplomatique iranienne
La présence du CENTCOM ou de tout responsable militaire régional pourrait compromettre les négociations "indirectes sur le nucléaire" entre l'Iran et les États-Unis à Oman, a déclaré à Reuters une source diplomatique iranienne.
Un convoi qui transporterait des responsables américains a quitté le lieu des négociations entre l'Iran et les États-Unis à Mascate, Oman, a rapporté l'Associated Press
Judée-Samarie : Tsahal arrête une soixantaine de terroristes et saisit des armes
Les forces de Tsahal ont mené une vaste série d’opérations antiterroristes en Judée-Samarie, aboutissant à l’arrestation d’environ 60 individus recherchés et à la saisie de six armes à feu, ainsi que de nombreux autres moyens de combat. Parmi les personnes arrêtées figurent des terroristes du Hamas et du Jihad islamique, notamment impliqués dans la fabrication d’engins explosifs. Les opérations ont également inclus la destruction de la maison du terroriste responsable de l’attentat du carrefour du Gush Etzion, la saisie de fusils M16, de munitions et de fonds destinés au financement d’activités terroristes, ainsi que des interrogatoires de dizaines de suspects dans plusieurs localités, dont Hébron, Qalqilya et Burqa.
Les médias iraniens annoncent que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont commencé à Mascate
Abbas Araghchi rencontre son homologue omanais avant les discussions avec les Américains
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s’est entretenu ce matin à Mascate avec son homologue omanais Badr al-Busaidi, avant les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire. Selon l’agence Mehr News, les deux responsables ont évoqué les principaux enjeux bilatéraux, régionaux et internationaux. Le sultanat d'Oman joue de longue date un rôle de médiateur entre Téhéran et Washington, notamment lors des pourparlers de 2025, interrompus en juin à la suite de la Guerre des douze jours entre Israël et l’Iran, à laquelle l’armée américaine avait brièvement pris part.
https://x.com/i/web/status/2019669298197954999
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
La délégation iranienne en route vers le lieu des négociations à Oman
La délégation iranienne à Oman est en route vers le lieu des négociations avec les États-Unis, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr News. Les négociations devaient initialement débuter à 10 heures, heure locale (8 heures, heure d'Israël), mais l'agence de presse iranienne indique qu'elles ont été repoussées d'environ une heure.
Nucléaire iranien : Téhéran ouverte à une pause prolongée en échange d’un allègement des sanctions
Selon trois sources iraniennes citées par le New York Times, les autorités de Iran peinent à envisager des avancées sur les exigences américaines portant sur des dossiers allant au-delà du nucléaire. Dans ce contexte, Téhéran envisagerait de proposer une suspension à long terme de certaines activités sensibles, en contrepartie d’une levée durable des sanctions. Deux des sources soulignent toutefois qu’un point de blocage majeur demeure : la mise en place d’un mécanisme crédible permettant de vérifier si l’Iran continue ou non d’armer des milices régionales.
Gaza : frappes nocturnes de Tsahal contre des infrastructures terroristes après que ses troupes aient essuyé des tirs
L'armée israélienne affirme avoir mené des frappes ciblées contre des infrastructures terroristes dans la bande de Gaza après que les troupes israéliennes aient essuyé des tirs jeudi. Les Forces israéliennes affirment qu'aucun soldat n'a été blessé par les tirs dans le nord de Gaza et accusent les auteurs des tirs d'avoir "violé de manière flagrante" l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
"L'Iran s'engage dans la diplomatie avec le souvenir de l'année passée", déclare Abbas Araghchi
Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle au "respect mutuel" avant les pourparlers avec les États-Unis qui devraient porter essentiellement sur le programme nucléaire de la République islamique. "L'Iran s'engage dans la diplomatie les yeux grands ouverts et avec un souvenir précis de l'année passée. Nous nous engageons de bonne foi et restons fermes sur nos droits", a écrit Abbas Araghchi sur X. "Les engagements doivent être honorés. L'égalité, le respect mutuel et l'intérêt mutuel ne sont pas des mots vides de sens, ils sont indispensables et constituent les piliers d'un accord durable."
https://x.com/i/web/status/2019633487465107473
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .