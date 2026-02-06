Judée-Samarie : Tsahal arrête une soixantaine de terroristes et saisit des armes

Les forces de Tsahal ont mené une vaste série d’opérations antiterroristes en Judée-Samarie, aboutissant à l’arrestation d’environ 60 individus recherchés et à la saisie de six armes à feu, ainsi que de nombreux autres moyens de combat. Parmi les personnes arrêtées figurent des terroristes du Hamas et du Jihad islamique, notamment impliqués dans la fabrication d’engins explosifs. Les opérations ont également inclus la destruction de la maison du terroriste responsable de l’attentat du carrefour du Gush Etzion, la saisie de fusils M16, de munitions et de fonds destinés au financement d’activités terroristes, ainsi que des interrogatoires de dizaines de suspects dans plusieurs localités, dont Hébron, Qalqilya et Burqa.