1 000 jours après le massacre du 7 octobre, Israël rend hommage à ses victimes

À la veille du 1 000e jour depuis l'attaque du 7 octobre 2023, l'Institut national d'assurance (Bituah Leumi) a publié de nouvelles données illustrant l'ampleur des conséquences humaines du massacre et de la guerre qui a suivi.

Selon les chiffres communiqués mercredi, 86 047 nouvelles victimes civiles d'actes hostiles ont été prises en charge par l'organisme depuis le 7 octobre. Avant cette date, le Bituah Leumi suivait déjà 16 044 victimes du terrorisme et des conflits, dont environ 10 000 personnes souffrant d'un handicap reconnu à la suite d'attentats ou d'opérations militaires.

Le nombre de victimes civiles décédées a également fortement augmenté. Alors qu'Israël comptait 2 324 civils tués dans des attaques terroristes avant le 7 octobre, 1 020 nouvelles victimes se sont ajoutées à ce bilan depuis le massacre perpétré par le Hamas.

Partout dans le pays, des cérémonies et rassemblements sont prévus pour marquer cette date symbolique. Les commémorations débuteront dès mercredi soir avec une cérémonie organisée par les communautés du pourtour de Gaza au carrefour de Shaar HaNegev, en présence de familles endeuillées et de survivants du 7 octobre.

Jeudi matin, plusieurs événements de mémoire se tiendront simultanément à travers Israël. Des rassemblements sont notamment prévus dans le nord, le centre et le sud du pays, tandis que des manifestations seront organisées devant des résidences de ministres, de députés et devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem.

À 8 heures, les familles des victimes du festival Nova organiseront une cérémonie sur le site de Reïm, près de l'endroit où s'est déroulé le massacre. Une caravane de véhicules et de motos parcourra ensuite les différents lieux attaqués le 7 octobre dans la région.

Les organisateurs appellent également l'ensemble de la population à observer une minute de recueillement à 10 heures, invitant chaque Israélien à interrompre ses activités pour se souvenir de cette journée qui a profondément marqué le pays.

À Tel-Aviv, la place des Otages sera exceptionnellement rebaptisée pour une journée "place du Souvenir" et accueillera tout au long de la journée des cérémonies, témoignages et événements commémoratifs. La principale manifestation de la journée s'y tiendra en soirée, précédée d'une "marche des 1 000 jours" qui partira de la gare Savidor Merkaz. Ces rassemblements doivent conclure une journée de mémoire nationale consacrée aux victimes du 7 octobre et à leurs familles.