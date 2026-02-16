2026 sera une année d’offensive soutenue sur tous les fronts, affirme le chef d’état-major

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a réuni les commandants des brigades de réserve pour un échange stratégique consacré aux défis opérationnels de l’année à venir. Aux côtés du vice-chef d’état-major, du commandant des forces terrestres et du chef de la direction des ressources humaines, il a fixé le cap : 2026 restera marquée par un rythme « opérationnel-offensif élevé » dans un contexte de confrontation multi-fronts.

« Nous sommes engagés dans une campagne sur plusieurs fronts et nous continuerons à agir avec intensité afin d’affaiblir les menaces et de vaincre nos ennemis sur les lignes de contact », a-t-il déclaré. Le chef d’état-major a souligné le rôle central des brigades de réserve, qualifiées de « composante essentielle du cœur opérationnel de Tsahal », rappelant que leurs commandants ont été déterminants dans les succès enregistrés depuis le début de la guerre.

Conscient de la fatigue accumulée des réservistes, Eyal Zamir a insisté sur la nécessité de prendre soin d'eux, de renforcer leur préparation professionnelle et de reprendre les entraînements en parallèle des opérations en cours. Il a promis davantage de flexibilité dans la gestion des jours de réserve, avec le maintien et l’ajustement des primes en fonction du volume de service effectué.

Dans le cadre du plan pluriannuel « Hossen », l’armée entend renforcer la puissance des forces terrestres : augmentation de l’ordre de bataille, amélioration des capacités de frappe, mobilité accrue, développement de solutions robotiques et modernisation des équipements des brigades de réserve.

Le chef d’état-major a également annoncé la fermeture des unités improvisées créées au début de la guerre, précisant que seules celles répondant à un besoin opérationnel clair seront intégrées de manière structurée. « Nous devons rétablir Tsahal à pleine capacité », a-t-il affirmé, appelant les commandants à garantir standards, valeurs et discipline au sein de leurs unités.