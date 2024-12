"30 otages ont perdu la vie à cause de considérations politiques", affirme Benny Gantz

Dans un entretien avec le commentateur militaire Yoav Limor à l'occasion de la conférence du journal Israel Hayom sur l'après 7 octobre, Benny Gantz a fait des déclarations percutantes sur la gestion de la crise des otages et l'avenir sécuritaire du pays.

L'ancien ministre du cabinet de guerre a pointé du doigt les atermoiements du gouvernement dans la libération des otages : "Selon moi, 30 personnes ont perdu la vie parce que nous n'avons pas conclu d'accord pour des raisons politiques." "Le retour des personnes enlevées est au cœur des valeurs de l'État d'Israël" et si un accord est possible au Liban, il l'est aussi "avec l'ennemi qui est le plus désintégré", a-t-il souligné en parlant du Hamas.

Sur le front nord, Gantz a salué les avancées obtenues au Liban, tout en insistant sur l'importance de maintenir les nouvelles règles du jeu : "Il est très important de faire respecter les éléments de l'accord actuel et de ne pas revenir aux équations d'avant le 7 octobre."

Concernant Gaza, le député a plaidé pour une approche diplomatique élargie, appelant à mobiliser les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les pays de la région, et estimant que "la puissance militaire seule ne suffit pas." Il a toutefois affirmé la nécessité de poursuivre les opérations militaires, tout en écartant l'idée d'une réimplantation juive dans le territoire palestinien.

Sur la question des responsabilités du 7 octobre, Gantz a défendu l'état-major : "L'échelon supérieur de l'armée a déjà assumé ses responsabilités [...] je suis content qu'il soit aux commandes dans cette période instable."