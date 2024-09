Augmentation spectaculaire du nombre d'Israéliens qui quittent le pays

Par rapport à 2022, en 2023, le nombre d'Israéliens classés comme partants à long terme (ayant quitté le pays pour la première fois en 2022) a augmenté d'environ 46,4% pour atteindre 55 300. La situation en 2024 est encore plus marquée.

Selon les données publiées aujourd'hui (dimanche) par le Bureau central des statistiques (CBS), par rapport à 2022, le nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays a augmenté d'environ 46,4% pour atteindre 55 300. Le taux de départs était de 5,7 pour 1 000 habitants.

L'impact des événements du 7 octobre 2023 et de la guerre "Épées de fer" sur les schémas de migration à long terme d'Israël ne pourra être évalué qu'après un an, c'est-à-dire à partir du 7 octobre 2024. À la date de publication de ce communiqué, il est possible de comparer les estimations des Israéliens partant à long terme au cours des sept premiers mois de 2024 avec ceux de 2023. L'analyse des données montre une augmentation de 58,9% entre le nombre de partants en 2023 - 25 500 personnes, et leur nombre en 2024 (données provisoires) - 40 600 personnes. La différence entre les partants à long terme chaque mois entre 2023 et 2024 était en moyenne d'environ 2 200 personnes de plus en 2024.

En 2023, environ 55 300 résidents israéliens ont été classés comme partants à long terme. Dans la composition par âge des partants, il y a une surreprésentation des personnes dans la vingtaine et la trentaine - environ 40,2% des partants, contre 26,6% dans la population générale. On constate une sous-représentation des enfants et des personnes de 65 ans.