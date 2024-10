6 morts et 7 blessés dans une attaque terroriste à Tel Aviv-Jaffa

Une attaque terroriste sanglante a frappé Tel Aviv ce soir, faisant six morts et plusieurs blessés. L'attentat s'est déroulé à une station de tramway dans le quartier de Jaffa, semant la terreur parmi les passants.

Selon les premiers éléments de l'enquête, deux assaillants sont descendus du tramway avant d'ouvrir immédiatement le feu sur la foule présente dans la rue. Des témoins ont rapporté avoir entendu des rafales incessantes, les tirs fusant dans toutes les directions.

Magen David Adom

Le Magen David Adom (MDA) a rapidement déployé ses équipes sur place. Les blessés, dont certains dans un état grave, ont été évacués vers les hôpitaux Wolfson à Holon et Ichilov à Tel Aviv.

La police, qui est intervenue promptement, a confirmé avoir "neutralisé" les deux terroristes sur place, mettant fin à leur carnage. Les deux hommes ont été identifiés comme Palestiniens et non Israéliens. Ils seraient venus de Hebron. Par ailleurs, les autorités ont démenti les rumeurs concernant la présence d'autres assaillants à l'hôtel Sharon de Herzliya, écartant ainsi la crainte d'une attaque coordonnée plus large. Cet attentat, survenu dans un contexte de tensions accrues, a plongé la ville dans un état de choc, ravivant les craintes d'une nouvelle vague de violence.