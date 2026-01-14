À Holon, des centaines d’Israéliens se rassemblent en soutien à la révolte iranienne

À Holon, au sud de Tel-Aviv, plusieurs centaines de personnes se sont réunies mercredi soir pour exprimer leur solidarité avec les manifestants iraniens qui défient le régime de Téhéran. Sur l’esplanade de la médiathèque municipale, ce rassemblement inédit en Israël a réuni des Israéliens, dont de nombreux membres de la communauté d’origine iranienne, venus soutenir la contestation populaire qui secoue l’Iran.

Les slogans scandés à Holon faisaient directement écho à ceux entendus dans les rues de Téhéran et d’autres grandes villes iraniennes. « Khamenei dictateur » pouvait-on entendre, repris par une foule déterminée à afficher un soutien sans ambiguïté aux opposants iraniens et à leur combat contre le régime des ayatollahs. Pour les participants, il s’agissait autant d’un acte politique que d’un geste profondément symbolique.

Les organisateurs ont insisté sur les liens historiques et culturels qui unissent le peuple juif et le peuple perse depuis des millénaires. Selon eux, ce rassemblement marque une étape importante : c’est la première fois qu’un tel événement de soutien à la révolte iranienne est organisé dans une grande ville israélienne. D’autres mobilisations pourraient suivre dans les prochains jours afin de maintenir la pression et de rendre visible cette solidarité.

Cette initiative citoyenne intervient alors que les autorités israéliennes observent une certaine retenue officielle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait donné pour consigne à son gouvernement de ne pas commenter ouvertement la situation en Iran, afin de ne pas interférer avec d’éventuels plans américains visant le régime iranien.

À Holon, les manifestants assument au contraire de faire entendre leur voix. Pour eux, le silence n’est pas une option face à la répression, et ce rassemblement se veut un message clair : en Israël, une partie de la société civile se tient aux côtés du peuple iranien dans son combat pour la liberté.