À Jérusalem, le président du Somaliland célèbre le rapprochement avec Israël

Le président de la République du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a visité dimanche le Bosquet des Nations de Keren Kayemeth LeIsrael-Fonds national juif, à Jérusalem, où il a planté un olivier en signe d’amitié entre son pays et Israël.

Cette cérémonie intervient dans le cadre de sa première visite officielle en Israël depuis la reconnaissance du Somaliland comme État souverain par Israël en décembre 2025. Cette décision avait fait d’Israël le premier État membre de l’ONU à reconnaître officiellement la République du Somaliland.

La visite du président marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, qui souhaitent désormais passer de la reconnaissance diplomatique à une coopération concrète.

Au cours de son séjour, Abdirahman Mohamed Abdullahi doit notamment participer à l’inauguration de l’ambassade du Somaliland à Jérusalem et rencontrer plusieurs responsables israéliens.

Créé en 2005 par le KKL-JNF, le Bosquet des Nations est situé dans la forêt de Jérusalem, à proximité de Yad Vashem. Il accueille traditionnellement des chefs d’État étrangers, invités à planter un arbre comme symbole de paix et de liens durables entre les peuples.

L’olivier planté par le président du Somaliland doit ainsi représenter l’amitié naissante et le partenariat en développement entre Israël et le Somaliland.

« Le Bosquet des Nations inspire les dirigeants et les citoyens à construire un monde plus pacifique et plus compatissant », a déclaré Abdirahman Mohamed Abdullahi lors de la cérémonie.

Le président a également exprimé son intérêt pour l’expertise israélienne en matière de protection de l’environnement, de préservation de la nature et de plantation d’arbres. Il a indiqué souhaiter une coopération avec le KKL-JNF dans ces domaines.

Ilan Shohat, directeur général du KKL-JNF, a salué cette visite, affirmant que la plantation d’un olivier à Jérusalem reflétait une relation fondée sur le respect mutuel et le partenariat entre les peuples.

Selon lui, cette cérémonie constitue une étape importante dans le renforcement des liens entre Israël et le Somaliland, alors que les deux parties cherchent à développer leur coopération diplomatique, environnementale et stratégique.