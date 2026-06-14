Isaac Herzog reçoit le président du Somaliland à Jérusalem

Le président israélien Isaac Herzog a reçu ce dimanche à Jérusalem le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

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Cette rencontre intervient quelques mois après qu’Israël est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement le Somaliland, territoire qui a fait sécession de la Somalie en 1991.

Les autorités du Somaliland ont également annoncé leur intention d’ouvrir une ambassade à Jérusalem, marquant un nouveau rapprochement diplomatique entre les deux parties.

Isaac Herzog a salué « le grand potentiel de ce nouveau partenariat exceptionnel » entre Jérusalem et Hargeisa.

« Cette visite symbolise le grand potentiel de ce merveilleux nouveau partenariat », a déclaré le président israélien. Il a également souligné que « nos deux pays ont agi avec courage et réalisme ».

Herzog a rappelé qu’Israël avait reconnu « un État indépendant qui est une réalité sur le terrain depuis plusieurs décennies », estimant que cette décision reflétait une approche pragmatique de la situation dans la Corne de l’Afrique.

Le président israélien a également évoqué l’émotion suscitée par les réactions populaires au Somaliland après cette reconnaissance historique. « Les magnifiques images des habitants du Somaliland brandissant des drapeaux israéliens pour célébrer cette nouvelle relation ont réchauffé nos cœurs à tous », a-t-il déclaré, y voyant un symbole fort de l’amitié naissante entre les deux peuples et de l’espoir suscité par ce rapprochement diplomatique. « Nous devons maintenant passer des déclarations aux coopérations entre nos peuples », a-t-il affirmé, évoquant le développement de partenariats dans de nombreux domaines, notamment l’économie, l’innovation, l’agriculture, la sécurité et les infrastructures.

Le président israélien a souligné que le Somaliland et Israël partagent plusieurs défis stratégiques communs. « Nous faisons face à des défis stratégiques similaires. Nous sommes tous deux confrontés à la menace de l’extrémisme radical, nous recherchons la sécurité et la stabilité dans la région et dans la Corne de l’Afrique, et nous sommes tous deux attachés à la protection de la liberté de navigation maritime », a-t-il ajouté. De son côté, le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a salué l’accueil qui lui a été réservé à Jérusalem. Il a estimé que « la cérémonie et l’hospitalité accordées à notre délégation reflètent non seulement le protocole, mais aussi un véritable geste de respect envers un peuple qui cherche à construire une relation significative et tournée vers l’avenir ».

Le dirigeant somalilandais a également souligné le caractère historique de cette visite. « Cette visite revêt une signification particulière. Il s’agit de la première visite d’un président de la République du Somaliland dans un autre pays, et nous sommes profondément reconnaissants que l’État d’Israël ait choisi de nous recevoir avec un tel honneur », a-t-il déclaré. Abdirahman Mohamed Abdullahi a affirmé s’exprimer au nom de l’ensemble de son peuple. « Aujourd’hui, je me tiens ici pour exprimer la gratitude de six millions de musulmans du Somaliland », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas seul aujourd’hui. Comme je l’ai dit, je représente six millions de personnes qui remercient le gouvernement d’Israël », a-t-il conclu.