Le Somaliland ouvrira son ambassade à Jérusalem

Le Somaliland a annoncé l’ouverture prochaine de sa toute première ambassade à Jérusalem, marquant un nouveau rapprochement diplomatique avec Israël. L’annonce a été faite par l’ambassadeur du Somaliland en Israël, Mohamed Hagi, qui a précisé que l’État hébreu ouvrirait également une ambassade à Hargeisa, la capitale du territoire africain.

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« Cette décision reflète une amitié croissante, un respect mutuel et une coopération stratégique entre nos deux peuples », a déclaré le diplomate sur le réseau X.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a salué une « décision importante » et un « pas supplémentaire significatif dans le renforcement des relations entre nos pays ». Il a également insisté sur le fait que l’ambassade serait installée à Jérusalem, qualifiée de « capitale éternelle d’Israël ».

Israël avait déjà franchi une étape historique en décembre dernier en devenant le premier pays au monde à reconnaître officiellement l’indépendance du Somaliland, territoire situé dans la Corne de l’Afrique et séparé de facto de la Somalie depuis 1991, sans toutefois bénéficier d’une large reconnaissance internationale.

Avec cette annonce, le Somaliland deviendra le huitième pays à installer officiellement son ambassade à Jérusalem.