Le premier ambassadeur du Somaliland présente ses lettres de créance à Isaac Herzog

Le premier ambassadeur de l’histoire du Somaliland auprès d’un pays étranger a présenté lundi ses lettres de créance au président israélien Isaac Herzog, à la résidence présidentielle de Jérusalem.

Nommé en février, Mohamed Hagi était jusqu’ici conseiller du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Il est considéré comme l’un des architectes du rapprochement entre Israël et le Somaliland.

En décembre, Israël est devenu le seul pays au monde à reconnaître l’indépendance du Somaliland, territoire qui revendique sa souveraineté depuis sa séparation de la Somalie en 1991.

Lors de la cérémonie, Mohamed Hagi a salué une relation « stratégique » entre Israël et le Somaliland, appelée selon lui à se développer dans plusieurs domaines, notamment le développement, la coopération politique, la sécurité et les liens entre les peuples.

Isaac Herzog a salué de son côté un « nouveau partenariat important », affirmant qu’il bénéficierait aux deux peuples et à toute la région.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a également reçu Mohamed Hagi après la cérémonie et l’a félicité à l’occasion de la fête de l’indépendance du Somaliland.

Le Somaliland dispose de sa propre monnaie, de son passeport et de son armée, mais n’est pas reconnu par la plupart de la communauté internationale. Sa reconnaissance par Israël a été critiquée par la Somalie, l’Union africaine, la Ligue arabe, l’Union européenne et les États-Unis, qui continuent de reconnaître l’intégrité territoriale de la Somalie.

Situé dans la Corne de l’Afrique, face au golfe d’Aden et au Yémen, le Somaliland occupe une position stratégique importante pour Israël, notamment face à la menace des Houthis.