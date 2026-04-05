Aéroport Ben Gourion : alerte aux matières dangereuses après la découverte d’un colis dégageant de la fumée

Une alerte a été déclenchée ce matin à l'aéroport Ben Gourion après la découverte d’un colis suspect dégageant de la fumée, suscitant des craintes liées à la présence de substances dangereuses. Les services de secours sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone et évaluer la nature de l’objet.

Par mesure de précaution, les employés présents à proximité ont été évacués afin d’éviter tout contact avec le colis. Les équipes spécialisées dans les matières dangereuses ont été mobilisées pour identifier la substance en cause et procéder à son retrait en toute sécurité.

Des images diffusées par les secours montrent des pompiers équipés de combinaisons de protection intervenant dans une zone isolée, délimitée par des rubans de sécurité, à l’extérieur de l’aéroport. L’intervention s’est déroulée sans incident majeur.

Les autorités ont précisé que la situation était désormais sous contrôle et qu’aucune victime n’était à déplorer, tout en poursuivant les opérations de sécurisation et d’analyse du colis suspect.