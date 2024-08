"Agir maintenant ou recevoir des corps" : L'appel désespéré des familles d'otages à Netanyahou

Dans une déclaration hebdomadaire, les familles des otages israéliens retenus à Gaza ont lancé ce samedi un appel urgent au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Rassemblées à la porte Begin, elles ont exprimé leur frustration croissante face à ce qu'elles perçoivent comme des retards délibérés dans les négociations pour la libération de leurs proches. "Nous sommes à un moment crucial, peut-être la dernière chance de conclure un accord qui sauvera des vies," ont déclaré les familles. Leur message est clair et sans équivoque : le temps presse, et chaque jour qui passe met en danger la vie des otages.

Les familles accusent ouvertement Netanyahou de "spéculer sur la vie des otages pour préserver son pouvoir". "Si Netanyahou continue de traîner les pieds, si un accord global n'est pas conclu maintenant pour ramener tout le monde - nous ne recevrons en retour que des corps, si tant est que nous recevions quelque chose," ont-elles averti. Dans un appel direct à l'équipe de négociation, les familles ont exigé que l'accord soit présenté au gouvernement et que le Premier ministre arrive prêt à conclure lors du prochain sommet jeudi. "Le prochain sommet ne doit pas être une autre démonstration d'inaction qui ne mène à rien," ont-elles insisté. Les familles ont également souligné un point crucial : tant que la guerre se poursuit, un accord pour ramener tous les otages est impossible. Elles affirment qu'il existe sur la table une proposition d'accord global dont le prix serait la fin de la guerre, et que c'est "la seule façon de tous les sauver". Cette déclaration intervient dans un contexte de tension croissante entre les familles des otages et le gouvernement israélien. Depuis l'enlèvement de leurs proches le 7 octobre dernier, ces familles vivent un cauchemar interminable, oscillant entre espoir et désespoir à chaque nouvelle rumeur de négociation. Alors que le prochain sommet approche, tous les yeux seront rivés sur Netanyahou et son équipe de négociation. La décision qu'ils prendront pourrait non seulement déterminer le sort des otages, mais aussi l'avenir politique de Netanyahou et la direction que prendra le conflit dans les semaines à venir.