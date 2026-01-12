Alerte météo : vents violents et fortes précipitations attendus, la police appelle à limiter les déplacements

Le directeur du Service météorologique israélien a mis en garde ce lundi contre des conditions météorologiques extrêmes attendues au cours des prochaines 24 heures. Il a appelé la population à limiter au maximum ses déplacements et ses activités en extérieur.

« Il ne s’agit pas de conditions hivernales habituelles en Israël », a averti le Dr Givati, évoquant de fortes précipitations et des vents violents. Le Service météorologique a déclenché une alerte maximale et prévoit des perturbations majeures du trafic aérien, ainsi que des chutes de neige sur le plateau du Golan.

La police met en garde contre des inondations possibles dans les cours d’eau du désert de Judée et de la mer Morte, notamment les rivières Arugot, Tze'elim et Rehaf, ainsi que les rivières Shikma et Lachish. Ces phénomènes pourraient entraîner des fermetures de routes et des perturbations importantes du trafic.

Des inondations urbaines sont également attendues à Ashdod, Ashkelon et Kiryat Gat, avec un risque élevé de chutes d’arbres, de poteaux électriques et de luminaires, présentant un danger pour les piétons et automobilistes.

La police du district sud, en coordination avec la police routière nationale, les unités de secours, les gardes-frontières et les volontaires des équipes d’intervention d’urgence, est déjà positionnée dans les zones sensibles et prête à intervenir rapidement. Les autorités appellent le public à planifier ses déplacements, à suivre les consignes de sécurité et à éviter les zones à risque.

L'Autorité avertit que des retards au décollage et à l'atterrissage sont possibles en fonction des conditions météorologiques et recommande aux passagers de vérifier les horaires de vol auprès de leur compagnie aérienne.

Pour les informations actualisées, le centre d’information de la police est joignable au 110, et en cas d’urgence au 100