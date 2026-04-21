"Am Israel Haï": Javier Milei célèbre Israël en allumant le 12e flambeau

Présence hautement symbolique lors de la cérémonie de Yom Hatzmaout, le président argentin Javier Milei a marqué les esprits en allumant le 12e flambeau sur le mont Herzl, à Jérusalem — celui qui clôt le cycle et incarne l’unité du peuple d’Israël.

Dans un discours, Javier Milei a tenu à souligner la nature particulière des relations entre les deux pays. « Il y a des partenaires, et il y a des amis », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « l’Argentine et Israël ne sont pas simplement des partenaires, ce sont des nations amies ». Une déclaration forte, qui dépasse la simple diplomatie pour inscrire ce lien dans une dimension morale et historique.

Le président argentin a également salué la singularité d’Israël, « un État si jeune, mais un peuple si ancien », rappelant la profondeur historique et spirituelle de la nation juive. Dans une référence puissante aux Macchabées et à la fête de Hanouka, il a évoqué « la lumière qui triomphe toujours sur les ténèbres », inscrivant son message dans une symbolique universelle de résistance et d’espoir.

Javier Milei a aussi fait résonner les mots du général José de San Martín — « soyons libres, le reste n’a aucune importance » — établissant un parallèle entre les combats pour la liberté en Argentine et en Israël.

Moment politique majeur de son intervention : il a réaffirmé la volonté de l’Argentine de transférer son ambassade à Jérusalem, qualifiée de « capitale spirituelle » d’Israël, « dès que les conditions le permettront ». Une annonce qui confirme son positionnement résolument pro-israélien sur la scène internationale.

Concluant son discours par un vibrant « Am Israel Haï », Javier Milei a offert une image forte : celle d’un dirigeant étranger pleinement intégré à la symbolique israélienne, dans un moment où mémoire, identité et avenir se rejoignent.

Par ce geste et ces mots, le président argentin n’a pas seulement participé à une cérémonie : il a incarné, aux yeux de nombreux Israéliens, une alliance sincère et assumée, au cœur d’un monde en recomposition.