Après le cessez-le-feu, le Commandement du front intérieur assouplit largement les consignes en Israël

Quelques heures après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, Tsahal a annoncé un allègement significatif des restrictions imposées à la population, marquant un retour presque complet à la normale.

Selon la nouvelle évaluation de la situation, le Commandement du front intérieur a indiqué que, dès 16h ce vendredi, l’ensemble du territoire passerait au niveau d’« activité complète ». Concrètement, cela signifie la levée des restrictions sur les rassemblements, les activités professionnelles et les établissements scolaires dans la quasi-totalité du pays.

Dans le nord, et plus particulièrement dans les zones frontalières avec le Liban, les mesures seront levées de manière progressive afin de garantir la sécurité des habitants. Jusqu’à samedi 18 avril à 20h, les rassemblements y resteront limités à 1 000 personnes. Passé ce délai, ces restrictions seront également levées, alignant ces zones sur le reste du pays avec un retour à une activité sans limitation.

Cette politique restera en vigueur, à ce stade, jusqu’au jeudi 23 avril à 20h. Les autorités précisent toutefois que la situation continue de faire l’objet d’évaluations permanentes et que toute évolution sera communiquée immédiatement au public.